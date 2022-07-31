Захарова заявила о концепции США «от сдерживания до уничтожения» в отношении РФ

США в отношении России придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения». Об этом в воскресенье, 31 июля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Концепция (США. — Ред.) ясна — от «сдерживания до уничтожения». Они же сами об этом говорят, это же их история», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1», комментируя возможное внесение РФ в американский список государств-спонсоров терроризма.

В среду, 27 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация рассматривает возможность внесения России в свой список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.

С инициативой объявить Россию «спонсором терроризма» еще в декабре 2021 года выступил сенатор-республиканец Джим Риш. В поддержку проекта закона тогда выступили восемь сенаторов от Республиканской партии США: Джим Инхоф, Марко Рубио, Пэт Томи, Джон Баррасо, Джон Корнин, Том Коттон, Роб Портман, а также Бил Хагерти.

Позднее, в середине апреля, газета The Washington Post написала, что с аналогичным призывом к главе Белого дома Джо Байдену во время телефонного разговора обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Комментируя инициативу, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что предложение американских сенаторов объявить Россию страной — спонсором терроризма подрывает диалог Москвы и Вашингтона. Цеков назвал Россию страной-защитницей, которая разрешает конфликты, развязываемые США, и не вмешивается в дела суверенных государств.

21 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно. Подобного рода решения только ухудшают двусторонние отношения стран.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что в США пытаются придать России такой статус, потому что антироссийские санкции не могут достигнуть результата. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» отметил, что резолюция США — это попытка демонизировать РФ.