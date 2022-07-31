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В Германии предложили не использовать газ для выработки электроэнергии

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Необходимо прекратить использование газа для выработки электроэнергии, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер 31 июля в интервью газете Bild.

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«Мы должны работать над тем, чтобы за газовым кризисом не последовал энергетический кризис. Вот почему газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит до сих пор», — сказал он.

При этом Линднер отметил, что у вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека достаточно полномочий для решения проблемы.

По его словам, в стране следует использовать другие энергетические мощности.

«Можно много говорить о том, чтобы не закрывать безопасные и безвредные для климата атомные электростанции, а использовать их при необходимости до 2024 года», — добавил министр.

Линднер также рассказал журналистам, что сам старается экономно расходовать энергию. Говоря о бюджете, он уточнил, что повышения налогов не будет, потому что «это усугубит экономический кризис».

Издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten 15 июля отметило, что энергетический кризис — причина «сокрушительного приговора» для будущего экономики Германии. Как отмечалось в статье, ФРГ — самая энергоемкая промышленная площадка в мире, а экспортная модель страны чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке. Издание подчеркнуло, что из-за «чересчур амбициозного» плана по переходу на альтернативные источники питания в Германии высокие цены на электричество.

Позже Bloomberg написало, что европейские цены на электроэнергию достигли рекордно высоких показателей в июле и будут расти, усиливая давление на потребителей. По данным агентства, цена электроэнергии на сутки вперед в ФРГ на аукционе 29 июля установилась на уровне €381 за мегаватт-час, подняв среднюю цену за июль до €314.

Газета Bild 18 июля сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Поставки газа в Германию снизились в последний месяц из-за проблем с возвращением турбин для «Северного потока».

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