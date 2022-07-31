В Германии предложили не использовать газ для выработки электроэнергии

Необходимо прекратить использование газа для выработки электроэнергии, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер 31 июля в интервью газете Bild.

«Мы должны работать над тем, чтобы за газовым кризисом не последовал энергетический кризис. Вот почему газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это происходит до сих пор», — сказал он.

При этом Линднер отметил, что у вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека достаточно полномочий для решения проблемы.

По его словам, в стране следует использовать другие энергетические мощности.

«Можно много говорить о том, чтобы не закрывать безопасные и безвредные для климата атомные электростанции, а использовать их при необходимости до 2024 года», — добавил министр.

Линднер также рассказал журналистам, что сам старается экономно расходовать энергию. Говоря о бюджете, он уточнил, что повышения налогов не будет, потому что «это усугубит экономический кризис».

Издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten 15 июля отметило, что энергетический кризис — причина «сокрушительного приговора» для будущего экономики Германии. Как отмечалось в статье, ФРГ — самая энергоемкая промышленная площадка в мире, а экспортная модель страны чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке. Издание подчеркнуло, что из-за «чересчур амбициозного» плана по переходу на альтернативные источники питания в Германии высокие цены на электричество.

Позже Bloomberg написало, что европейские цены на электроэнергию достигли рекордно высоких показателей в июле и будут расти, усиливая давление на потребителей. По данным агентства, цена электроэнергии на сутки вперед в ФРГ на аукционе 29 июля установилась на уровне €381 за мегаватт-час, подняв среднюю цену за июль до €314.

Газета Bild 18 июля сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

Поставки газа в Германию снизились в последний месяц из-за проблем с возвращением турбин для «Северного потока».