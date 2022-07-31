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Морской центр имени Петра Великого открыл кружки по робототехнике и киберспорту

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Фото: vk.com/patriotrsport
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Морской центр имени Петра Великого московского центра «Патриот.Спорт» открыл новые кружки по робототехнике и киберспорту для всех московских школьников.

Основанный по инициативе контр-адмирала Ивана Папанина, советского исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза центр представляет собой комплексное образовательное пространство, где столичные школьники изучают историю отечественного флота, робототехнику и многие другие интересные дисциплины.

«В этом году у нас открылись кружки по робототехнике и киберспорту. <…> В кружке «Морская робототехника» дети получают представление об устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире, обучаются основам конструирования и программирования и создают свои первые модели из деталей и в 3D-пространстве», — рассказал методист Морского центра.

Уточняется, что кроме этого у детей есть возможность записаться на кружки по основам парусного мастерства, судовождению для юнг, основам компьютерной графики и нелинейного монтажа. Кроме того, в рамках Морского центра работают Клуб юных морских пехотинцев имени Героя России Андрея Днепровского и Клуб юных моряков имени Героя России Константина Сомова.

«Я занимаюсь в Морском центре уже три года, здесь я познакомился с очень интересными людьми, столько всего узнал, стал дисциплинированным и спортивным. Тут мы занимаемся легкой атлетикой и, конечно, много времени посвящаем изучению морского дела. Моя младшая сестра, которой семь лет, тоже в скором времени станет морячкой, она очень просит маму записать ее в Клуб юных морпехов», — поделился воспитанник Клуба юных морских пехотинцев Николай Родькин.

В организации также добавили, что Морской центр регулярно участвует в соревнованиях по морскому многоборью. На водной базе на Химкинском водохранилище проходят занятия на шлюпках и швертботах.

Стать членом столичного морского братства может любой московский школьник.

Ранее, 31 июля, стало известно, что Морской центр организовал праздник юным жителям столицы на Москве-реке. Гонки на шлюпках, мастер-классы по гребле, соревнования по радиоуправлению моделями кораблей, художественные и танцевальные конкурсы — скучать в День ВМФ было некогда ни детям, ни даже их родителям.

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