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На Ставрополье возбудили два дела после смертельного ДТП с микроавтобусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На Ставрополье возбудили два уголовных дела после смертельного ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц или более лиц»). Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — сказано в сообщении.

Виновникам аварии грозит до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело по факту ДТП расследуется в МВД по региону. Ход расследования находится на контроле аппарата прокуратуры Ставропольского края.

ДТП произошло в воскресенье днем на 502-м км автодороги Астрахань – Ставрополь. На трассе столкнулись микроавтобус «Газель», выполнявший рейс Малый Барханчак – Ставрополь, и легковой автомобиль Chevrolet Cruze, который, совершая обгон, выехал на встречную полосу. От удара оба автомобиля загорелись.

По данным «Известий», погибли шесть человек и пострадали еще четверо. Один из пострадавших позднее скончался в больнице.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели пяти человек в ДТП в Амурской области. Авария произошла накануне на 38-м км трассы Белогорск – Благовещенск. Легковой автомобиль врезался в грузовик, стоявший на обочине. В результате погиб водитель микроавтобуса 2003 года рождения и четверо его пассажиров.

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