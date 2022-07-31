Фото дня: День рождения панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке
Фото дня: День рождения панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке
2022-07-31 17:47:49
2022-07-31 17:47:49
2022-07-31 17:47:49
Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Большая панда Диндин угощается именинным бамбуковым тортом в Московском зоопарке. Панд — самца Жуи и самку Диндин — передали Московскому зоопарку в 2019 году в честь 70-летия дипломатических отношений России и Китая
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.