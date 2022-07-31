В Московском зоопарке отметили день рождения панд Жуи и Диндин
Московский зоопарк отметил дни рождения двух китайских панд Жуи и Диндин. Каждой панде вручили новые игрушки и угостили бамбуковым тортом, сообщается в воскресенье, 31 июля, в Telegram-канале зоопарка.
«Каждый день рождения животных — это произведение искусства наших киперов. На этот раз они приготовили два торта из бамбука, а также игрушки для обогащения среды обитания», — говорится в сообщении.
Для Диндин подготовили бамбуковый торт с цифрой 5 и большую фигуру лошади из того же бамбука. Жуи довольствовался только тортом с цифрой 6.
Для всех гостей зоопарка подготовили программу в классических традициях китайского искусства. Открыл мероприятие традиционный китайский «танец льва на круге». Затем артисты исполнили танец драконов и танец лотосов. Через некоторое время к шоу присоединился тигр. На территории зоопарка также выступали танцоры и музыканты.
Панд — самца Жуи 2016 года рождения и самку Диндин, родившуюся на год позже, — передали Московскому зоопарку в 2019 году в честь 70-летия дипломатических отношений России и Китая.
Ранее в Московском зоопарке поздравили тигра Степана с Международным днем тигра, который отмечается 29 июля. Хищник является гибридом суматранского и амурского тигров. В столицу он приехал конце августа 2021 года из филиала зоопарка под Великим Устюгом. В честь праздника зоологи подготовили для него питательный завтрак из свежего мяса. Лакомство спрятали в коробке, подвесили на кусты и деревья.