Британцы начали массово отказываться от отпуска из-за роста цен на бензин

Жители Великобритании начали массово отказываться от путешествий из-за повышения цен на бензин. Об этом 30 июля сообщает издание The Sun со ссылкой на данные социологического исследования.

Так, согласно опросу, 10% британцев заявили, что отказались от своих планов на отпуск, потому что поездка стала слишком дорогой. Еще 7% процентов сократили поездки к пожилым родственникам, а более 12% автовладельцев перестали ездить на работу на машинах. Издание отмечает, что эта цифра возрастает до 20% для лиц в возрасте от 18 до 24 лет. При этом 10% британцев в возрасте до 34 лет и вовсе продали свои автомобили.

«Люди не могут позволить себе ездить на работу, отвозить детей в школу или даже навещать пожилых родственников из-за этих возмутительных цен», — прокомментировала ситуацию представитель Казначейства либеральных демократов Сара Олни.

Она добавила, что растущие цены «наносят дыру в карманах миллионов семей в стране».

Ранее британцы пожаловались на высокие счета за электроэнергию. Верхний предел цен на электроэнергию был повышен с 1 апреля из-за подорожания газа на мировом рынке, после чего средний годовой счет вырос на 54%, до рекордной отметки в £1,97 тыс. ($2,4 тыс.). Из-за сокращения поставок российского газа в Европу средний размер годового счета за электричество к 2023 году может достичь £3,85 тыс. ($4,6 тыс.). Примечательно, что Лондон сам отказался от российских энергоресурсов.

Согласно проведенному в апреле опросу издания Daily Mirror, более половины британцев в скором времени не смогут оплатить счета. Более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой. Часть семей отказывается от покупки вещей не первой необходимости или отменяет праздники и поездки.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».