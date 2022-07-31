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Минобороны России заявило об уничтожении 350 бойцов «Кракена» в техникуме Харькова

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В Харькове российские военные нанесли высокоточным оружием удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума. Потери противника составили до 350 националистов, 11 единиц военной техники, сообщил 31 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области ликвидировали до 100 националистов, добавил он.

Украинский беспилотник атаковал базу ВМФ России в Севастополе. Онлайн спецоперации 31 июля
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Также, по словам Конашенкова, за сутки поражены 13 пунктов управления, в том числе живая сила и военная техника противника в 227 районах.

«Кроме того, перехвачено в воздухе 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) над населенными пунктами Долгенькое и Синичено Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области, Новоивановка, Алчевск Луганской Народной Республики, Макеевка, Моспино Донецкой Народной Республики», — сказал он.

В районе Новопавловки ДНР ликвидирована американская гаубица М777, возле Николаевки — пусковая установка РСЗН «Ураган».

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России ракетами «Искандер» нанесли удар по пункту временной дислокации нацформирования «Кракен» в районе города Богодухов Харьковской области. В результате были ликвидированы свыше 30 нацистов, сказал Конашенков.

29 июля стало известно, что ВКС РФ высокоточным ударом истребителя Су-35С уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» под Харьковом. Днем ранее в Минобороны доложили о ликвидации Су-35С украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Из-за ухудшения ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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