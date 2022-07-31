Празднование Дня ВМФ завершилось во Владивостоке салютом

Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота России завершились 31 июля во Владивостоке салютом.

Торжественный парад прошел в бухте Золотой Рог. Его принял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. В завершение парада фрегат «Маршал Шапошников» произвел серию артиллерийских залпов.

«Известия» сняли парад в честь Дня ВМФ во Владивостоке с коптера. На представленных кадрах видно, как во время парада в бухте Золотой Рог прошло шесть судов: фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «МПК-221», ракетный катер «Р-261», базовый тральщик «БТ-100» и подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк».

Парад в честь Дня ВМФ России прошел на Камчатке. В Авачинской бухте приняло участие в мероприятии около 20 военных кораблей. Главный парад уже традиционно принял президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В главном военно-морском параде в этом году приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.