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Премьер-министр Норвегии предсказал трудный год для страны

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Vegard Wivestad Gratt
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Премьер-министр Новегии Йонас Гар Стёре заявил, что ближайший год для страны будет непростым из-за растущих цен на электроэнергию и не прекращающегося военного конфликта на территории Украины. Об этом политик рассказал 31 июля в беседе с изданием Dagsavisen.

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«Мы понимаем, что вступаем в такой год, который потребует от нас многого», — отметил политик, добавив, что, несмотря на отсутствие иллюзий, в правительстве не наблюдается упаднических настроений.

Ранее, 27 июля, телеканал NRK отметил, что стоимость электроэнергии в стране превысила исторический максимум и составила 4 244,46 норвежской кроны за 1 КВт·ч (€424 за 1 МВт·ч. — Ред.). Причиной стал рекордно низкий уровень воды в питающих гидроэлектростанции водохранилищах, где производится свыше 90% электроэнергии страны. Уровень опустился до 65,1%, что практически на 10% ниже среднего за последние два десятилетия.

Также проблемы с катастрофическим ростом цен возникли из-за снижения поставок газа из России по газопроводу «Северный поток».

27 июля прокачка газа по «Северному потоку» упала до 33 млн куб. м в сутки (20% от полной мощности) на фоне проблем с возвращением турбин компанией Siemens.

Зампред «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что немецкая компания Siemens не проводит ремонт неисправных двигателей газопровода «Северный поток», из-за чего в настоящий момент на компрессорной станции «Портовая» работает только один газотурбинный двигатель. Всего на станции установлено шесть газоперекачивающих агрегатов.

«Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады из-за санкций против РФ.

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