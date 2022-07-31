Реклама
Прямой эфир
Мир
В Финляндии предупредили об угрозе остановки производств из-за роста цен на газ
Мир
В Болгарии сгорел склад с боеприпасами для ВСУ
Мир
Вооруженные силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески
Армия
Парад в честь Дня Военно-морского Флота России прошел в сирийском Тартусе
Экономика
Объем поставок турецкой мебели в Россию вырос на 88%
Мир
Путин и Эрдоган обсудят украинский кризис на встрече в Сочи
Экономика
Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%
Армия
Новая Морская доктрина РФ определяет действия США и НАТО как угрозу безопасности
Мир
ВС РФ уничтожили в ДНР американскую гаубицу М777
Мир
На границе Афганистана произошли столкновения между ВС Ирана и талибами
Мир
ВКС РФ нанесли удар по пункту дислокации нацформирования «Кракен»
Мир
ВСУ обстреляли промзону Энергодара рядом со складом гумпомощи

Премьер Мишустин освободил Кигима от должности главы Пенсионного фонда

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Андрей Кигим освобожден от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства 31 июля.

Фондовый курс: чем обернется для россиян объединение ПФР и ФСС
Слияние Пенсионного фонда и Фонда социального страхования должно ускорить назначение выплат

«Временно исполнять обязанности руководителя ПФР будет Сергей Чирков. <…> Сергей Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР», — говорится в сообщении.

Ранее Чирков работал заместителем председателя правления ПФР, с июля 2012 года до июля 2018-го был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий. Работает в ПФР с 2001 года.

Мишустин назначил на должность главы ПФР Кигима 12 февраля 2021 года. До этого он возглавлял Фонд социального страхования.

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Предусматривается слияние ПФР и Фонда социального страхования. Новое ведомство будет создано 1 января 2023 года. Одновременно с этим будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхования.

В беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что такое решение приведет к экономии средств.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022