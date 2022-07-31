Премьер Мишустин освободил Кигима от должности главы Пенсионного фонда

Андрей Кигим освобожден от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства 31 июля.

«Временно исполнять обязанности руководителя ПФР будет Сергей Чирков. <…> Сергей Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР», — говорится в сообщении.

Ранее Чирков работал заместителем председателя правления ПФР, с июля 2012 года до июля 2018-го был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий. Работает в ПФР с 2001 года.

Мишустин назначил на должность главы ПФР Кигима 12 февраля 2021 года. До этого он возглавлял Фонд социального страхования.

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Предусматривается слияние ПФР и Фонда социального страхования. Новое ведомство будет создано 1 января 2023 года. Одновременно с этим будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхования.

В беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что такое решение приведет к экономии средств.