В Финляндии предупредили об угрозе остановки производств из-за роста цен на газ
В Финляндии промышленные предприятия могут сократить производство или приостановить работу при резком росте цен на природный газ, сообщила 31 июля телерадиовещательная корпорация Yle.
«Возможно, что производство на некоторых заводах сократится или остановится, если цены вырастут до невероятных высот или если по какой-то причине не будет хватать газа», — рассказал СМИ руководитель отдела энергетики и климатической политики Ассоциации лесной промышленности в стране Ахти Фагерблом.
Уточняется, что предприятия не могут полностью отказаться от использования газа. Сложнее всего приходится небольшим компаниям, у которых меньше возможностей, чем у крупных, заменить природный газа.
Среди предприятий лесной промышленности используют природный газ около 5%, химической промышленности — 20%.
Как напоминает СМИ, в мае «Газпром» прекратил подачу газа в ряд стран Евросоюза, в том числе в Финляндию. После чего цена на природный газ выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что энергоресурс в худшем случае может стать еще дороже.
«Газпром» 21 мая подтвердил полное прекращение поставок газа в Финляндию из-за неоплаты в рублях. В 2021 году экспорт российского энергоресурса финской компании Gasum составил 1,49 млрд куб. м — 2/3 от общего объема потребления в стране.
Позже, 17 июня, глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что Финляндия официально заявила о намерении закупать сжиженный природный газ по проекту «Криогаз – Высоцк».
Среднетоннажный СПГ-проект находится в порту Высоцк Ленинградской области на Балтийском море.
В апреле российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией и от части российских энергоресурсов ударил по Европе и США, где растут цены, инфляция зашкаливает.