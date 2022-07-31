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В Финляндии предупредили об угрозе остановки производств из-за роста цен на газ

Yle: в Финляндии промышленные предприятия могут сократить производство при резком росте цен на природный газ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Excelerate Energy
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В Финляндии промышленные предприятия могут сократить производство или приостановить работу при резком росте цен на природный газ, сообщила 31 июля телерадиовещательная корпорация Yle.

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«Возможно, что производство на некоторых заводах сократится или остановится, если цены вырастут до невероятных высот или если по какой-то причине не будет хватать газа», — рассказал СМИ руководитель отдела энергетики и климатической политики Ассоциации лесной промышленности в стране Ахти Фагерблом.

Уточняется, что предприятия не могут полностью отказаться от использования газа. Сложнее всего приходится небольшим компаниям, у которых меньше возможностей, чем у крупных, заменить природный газа.

Среди предприятий лесной промышленности используют природный газ около 5%, химической промышленности — 20%.

Как напоминает СМИ, в мае «Газпром» прекратил подачу газа в ряд стран Евросоюза, в том числе в Финляндию. После чего цена на природный газ выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что энергоресурс в худшем случае может стать еще дороже.

«Газпром» 21 мая подтвердил полное прекращение поставок газа в Финляндию из-за неоплаты в рублях. В 2021 году экспорт российского энергоресурса финской компании Gasum составил 1,49 млрд куб. м — 2/3 от общего объема потребления в стране.

Позже, 17 июня, глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что Финляндия официально заявила о намерении закупать сжиженный природный газ по проекту «Криогаз – Высоцк».

Среднетоннажный СПГ-проект находится в порту Высоцк Ленинградской области на Балтийском море.

В апреле российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией и от части российских энергоресурсов ударил по Европе и США, где растут цены, инфляция зашкаливает.

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