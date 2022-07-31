Читатели New York Post раскритиковали Байдена за ложь

Читатели американской газеты New York Post обвинили президента США Джо Байдена во лжи после его разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Их возмутил отказ Вашингтона раскрывать подробности разговора глав государств. Помимо этого издание указывает на то, что администрация Байдена настаивает на том, что тот «поругал Си Цзиньпина за принудительный труд и притеснение уйгуров». Китай опроверг эту информацию, заявив, что американский лидер не поднимал эти темы в ходе беседы.

«Грустно это говорить, но после всей лжи Байдена и его администрации по поводу инфляции, рецессии, цен на газ и продукты, нелегальной иммиграции и многого другого я больше склонен верить китайской версии разговора, а не версии Вашингтона», — написал пользователь с ником Phouc Hu.

Другие пользователи обвинили администрацию главы Белого дома в некомпетентности, а самого Байдена назвали слабоумным.

«Вся администрация Байдена — конгломерат закоренелых лжецов начиная с самого Джо», — заявил Brooklyn Kidd.

28 июля Байден провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, в ходе которого два лидера обсудили ряд вопросов, включая статус Тайваня. Си Цзиньпин предупредил американского лидера, что играющий с огнем рискует сам обжечься.

Беседа состоялась на фоне новостей о возможном визите спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Уточнялось, что политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки острова.

30 июля Пелоси отправилась в азиатское турне. За маршрутом ее самолета на сервисе Flightradar наблюдало более 60 тыс. человек. Китай параллельно проводил военные учения со стрельбами вблизи Тайваньского пролива.

31 июля Пелоси не упомянула Тайвань в списке территорий, которые она намерена посетить в ходе азиатского турне. Она напомнила, что возглавляет делегацию конгресса США, чтобы подтвердить поддержку Вашингтоном союзников и друзей в Индо-Тихоокеанском регионе.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.