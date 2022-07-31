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Читатели New York Post раскритиковали Байдена за ложь

Читатели New York Post обвинили Байдена во лжи после его разговора с Си Цзиньпином
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Читатели американской газеты New York Post обвинили президента США Джо Байдена во лжи после его разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Их возмутил отказ Вашингтона раскрывать подробности разговора глав государств. Помимо этого издание указывает на то, что администрация Байдена настаивает на том, что тот «поругал Си Цзиньпина за принудительный труд и притеснение уйгуров». Китай опроверг эту информацию, заявив, что американский лидер не поднимал эти темы в ходе беседы.

«Грустно это говорить, но после всей лжи Байдена и его администрации по поводу инфляции, рецессии, цен на газ и продукты, нелегальной иммиграции и многого другого я больше склонен верить китайской версии разговора, а не версии Вашингтона», — написал пользователь с ником Phouc Hu.

Другие пользователи обвинили администрацию главы Белого дома в некомпетентности, а самого Байдена назвали слабоумным.

«Вся администрация Байдена — конгломерат закоренелых лжецов начиная с самого Джо», — заявил Brooklyn Kidd.

28 июля Байден провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, в ходе которого два лидера обсудили ряд вопросов, включая статус Тайваня. Си Цзиньпин предупредил американского лидера, что играющий с огнем рискует сам обжечься.

Беседа состоялась на фоне новостей о возможном визите спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Уточнялось, что политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки острова.

30 июля Пелоси отправилась в азиатское турне. За маршрутом ее самолета на сервисе Flightradar наблюдало более 60 тыс. человек. Китай параллельно проводил военные учения со стрельбами вблизи Тайваньского пролива.

31 июля Пелоси не упомянула Тайвань в списке территорий, которые она намерена посетить в ходе азиатского турне. Она напомнила, что возглавляет делегацию конгресса США, чтобы подтвердить поддержку Вашингтоном союзников и друзей в Индо-Тихоокеанском регионе.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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