Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения

Министр обороны России Сергей Шойгу 31 июля открыл в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге барельеф, посвященный победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года.

«Сегодня мы открываем барельеф «Синопское сражение». Он продолжает серию скульптурных композиций, представляющих знаковые для российской истории морские баталии. Обращаясь к этой теме, мы отдаем дань памяти и уважения поколениям военных моряков, посвятивших свою жизнь служению Родине», — сказал он.

Глава Минобороны добавил, что моряки своим мужеством и стойкостью снискали право России называться великой морской державой, а годом позднее с честью выполнили свой воинский долг, приняв участие в обороне Севастополя.

«Преемники героев Синопского сражения надежно обеспечивают безопасность страны и в любой момент готовы защитить интересы государства в самых удаленных уголках Мирового океана», — отметил министр.

В Минобороны добавили, что в дальнейшем планируется продолжить создавать барельефы, посвященные победам российского флота в морских сражениях, таким как Наваринское сражение.

Автором барельефов в здании Главного Адмиралтейства является скульптор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Алексей Игнатов.

Сражение произошло в 1853 году у мыса Синоп. Отряд кораблей под командованием адмирала Павла Нахимова уничтожил турецкую эскадру, не потеряв ни одного судна.

31 июля в России празднуют День Военно-Морского Флота. Празднование проводится ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году ВМФ РФ отмечает 326-ю годовщину.