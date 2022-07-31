Объем поставок турецкой мебели в Россию вырос на 88%

Экспорт турецкой мебели в Россию в первые шесть месяцев текущего года вырос на 88,1%, в денежном выражении составив $65 млн. Об этом 31 июля сообщило агентство Anadolu.

Объем экспорта мебели, бумаги и продукции лесного хозяйства увеличился на 30% в первом полугодии.

Экспортеры полагают, что спрос на турецкую мебель в РФ продолжит расти до конца года. Росту импорта мебели из Турции способствовали антироссийские санкции и решение шведской мебельной компании IKEA продать четыре фабрики в РФ и сократить масштаб бизнеса в РФ.

«Сегодня Турция занимает 8-е место среди стран-экспортеров мебели в России. В прошлом году экспорт в РФ составил около 40 млн долларов, однако в первом полугодии вырос до $65 млн. Мы намерены достичь уровня более $100 млн к концу года и побить абсолютный рекорд», — сказал агентству глава Ассоциации предпринимателей мебельной промышленности Нури Гюрджан.

В целом экспорт мебели из Турции в 2021 году составил $4,3 млрд, а в первой половине 2022 показал $2,4 млрд, добавил он. По его словам, вырос спрос во Франции, США и Германии, покупающим мебель с высокой наценкой.

27 июля также сообщалось, что сегмент мебельного рынка России готовы частично заполнить в главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН). В пресс-службе ведомства по Свердловской области «Известиям» сообщили, что ГУФСИН уже много лет предлагает бизнес-сообществу инвестировать в данное направление деятельности финансовые средства и поручать заключенным заказы по изготовлению мебели.

16 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня отмечалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr. Doors Максим Валецкий. 5 июля в IKEA началась распродажа остатков со складов в России.