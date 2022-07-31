Минобороны сообщило об уничтожении до 350 националистов «Кракена» в техникуме в Харькове
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- Минобороны сообщило об уничтожении до 350 националистов «Кракена» в техникуме в Харькове
Воздушно-космические силы России высокоточным оружием нанесли удар по пункту временной дислокации украинского националистического формирования «Кракен» в Харькове. Он располагался на территории механического техникума, сообщил 31 июля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, потери противника составили до 350 националистов, ликвидировано 11 единиц военной техники.
«За сутки поражены 13 пунктов управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Майорска Донецкой Народной Республики (ДНР), а также живая сила и военная техника противника в 227 районах», — добавил он.
Российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников.
Накануне стало известно, что российские военнослужащие разгромили воинский железнодорожный эшелон с элитным батальоном президента Украины. Как отмечал Конашенков, в результате были уничтожены более 140 националистов.
Министерство обороны России 28 июля сообщило, что российская авиация ударами высокоточного оружия уничтожила в Херсонской области более 130 украинских военных.
По информации Минобороны на 31 июля, за все время проведения специальной операции по защите Донбасса российские военные ликвидировали 261 самолет, 145 вертолетов, 1649 беспилотников, 4195 танков и других боевых бронированных машин, 361 зенитный ракетный комплекс, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня.
О начале спецоперации по защите Донбасса президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.
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