Глава ПФР Кигим освобожден от должности
Андрей Кигим освобожден от должности председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Об этом говорится 31 июля на сайте правительства.
Временно исполнять обязанности главы ПФР будет зампредправления Сергей Чирков.
«Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства», — отметили в правительстве.
Чирков пришел в Пенсионный фонд в 2001 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 года он возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. С июля 2012 года работал начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий. В июле 2018-го стал заместителем председателя правления ПФР, после работал главой Фонда соцстраха РФ.
Главой ПФР Кигима назначили в феврале 2021 года. Тогда же Мишустин освободил Максима Топилина от должности руководителя ПФР.