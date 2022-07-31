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На границе Афганистана произошли столкновения между ВС Ирана и талибами

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Фото: Global Look Press/Arman
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Вооруженные столкновения между иранскими пограничниками и силами движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) произошли в воскресенье на границе с Афганистаном. Об этом 31 июля сообщает агентство IRNA.

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Как рассказал глава района Гильменд (еирманд) иранской провинции Систан и Белуджистан Мейсам Баразанде, перестрелка произошла «только что». Конфликт продолжается, добавил он.

Вопрос о пострадавших и погибших выясняется.

14 июня спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия может признать правительство движения «Талибан». В конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от нового правительства.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

Новые руководители обещали стране и миру создать инклюзивное правительство, бороться с террористами, уважать права человека, в том числе права женщин.

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