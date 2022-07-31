Карта спецоперации на Украине 31 июля
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 31 июля можно в материале «Известий».
Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, высокоточным оружием воздушного базирования в районе населенного пункта Кодема в ДНР нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 военнослужащих, две гаубицы «Мста-Б» и десять единиц военной техники.
В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350-ти националистов. Также, уничтожено 11 единиц военной техники.
Также за сутки поражено: 13 пунктов управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Майорска в ДНР, а также живая сила и военная техника противника в 227-и районах.