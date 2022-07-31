Андреевский и российский флаги подняли в Бердянске в честь Дня ВМФ
В Бердянске Запорожской области 31 июля в честь Дня Военно-морского флота подняли Андреевский и российский флаги.
«Мы народ, который дорожил советской властью, постоянно находились под натиском, можно сказать. Нам не разрешали петь песни советского времени и многое другое. То есть то время, которое прошло, — 30 лет — для нас оказалось время в небытие», — рассказал «Известиям» местный житель.
При этом мужчина отметил, что раньше этот праздник торжественно не отмечали и военно-морского флага пока не было, однако люди собирались самостоятельно и возлагали цветы к памятнику советским матросам.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину.
Ранее, 26 июля, сообщалось, что более 8 тыс. жителей Запорожской области получили российское гражданство. По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгения Балицкого, еще 15 тыс. паспортов в процессе оформления, а предварительная запись уже превысила 20 тыс. человек.
Накануне сообщалось, что в Запорожской области начали выдавать свидетельства о рождении российского образца. В настоящее время их выдают в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.
Также 25 июля член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил о том, что референдум о статусе Запорожской области может состояться в первой половине сентября.
Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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