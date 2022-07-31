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Путин: фрегат «Адмирал Горшков» первым выйдет на дежурство с гиперзвуковыми «Цирконами»

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Поставка новейших гиперзвуковых комплексов «Циркон» в Вооруженные силы (ВС) РФ начнется в ближайшие месяцы. Первым на боевое дежурство с ракетами выйдет фрегат «Адмирал Горшков». Об этом заявил в воскресенье, 31 июля, президент России Владимир Путин.

«Первым «Циркон» будет поставлен на корабль «Адмирал Горшков», — сказал глава государства.

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Он добавил, что район их размещения будет выбран исходя из интересов безопасности страны.

По словам Путина, возможности российских комплексов безграничны.

Ранее сообщалось, что «Циркон» надводного базирования примут на вооружение ВМФ до конца 2022 года. В частности, отмечалось, что они могут поступить уже в сентябре.

В марте в Минобороны РФ рассказали, что испытания ракеты с надводного носителя могут завершиться в июне-июле этого года. В ведомстве отмечали, что в случае успеха этот пуск может быть завершающим.

Первые испытания ракеты начались прошлой осенью с атомной подводной лодки «Северодвинск».

24 декабря прошлого года Путин рассказал, что утром того же дня состоялся успешный залповый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», созданной КТРВ. По его словам, испытания прошли безупречно. Глава государства подчеркнул, что это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности.

Тогда же, в декабре, президент заявил, что Россия и дальше будет уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил. Он отметил, что в РФ в 2021 году была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Она обладает дальностью более 1 тыс. км и способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука).

Ракета разработана и производится в реутовском Научно-производственном объединении (НПО) машиностроения, которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

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