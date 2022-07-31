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Новая морская доктрина РФ предусматривает активность на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа и Новой Земле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Новая морская доктрина РФ предусматривает активность деятельности на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа, Новой Земле и острове Врангеля. Это следует из документа, опубликованного 31 июля на официальном портале правовой информации.

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В доктрине предусмотрена диверсификация морской деятельности на этих территориях. Предусмотрено повышение боевого потенциала и развитие системы базирования Северного флота, а также органов ФСБ и Росгвардии.

Важными зонами, влияющими на экономику страны, национальную и стратегическую безопасность, названы побережье России, Курильские и Балтийские проливы, Черное море, восточная часть Средиземноморья и территории прохождения мировых морских транспортных коммуникаций.

Вызовом и угрозой нацбезопасности России названы стремление США и их союзников ограничить доступ РФ к ресурсам и важным морским коммуникациям.

«Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана», — отмечается в доктрине.

Продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ и возрастание количества учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории России, также названы угрозой нацбезопасности России.

В документе названо риском отсутствие достаточного количества пунктов базирования за пределами РФ для обеспечения кораблей и судов Военно-морского флота (ВМФ). Новая морская доктрина предусматривает создание в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Средиземноморья пунктов материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ.

Также документ провозглашает национальным интересом России право прокладывать подводные кабели и трубопроводы. Приоритетами названо развитие производств для строительства авианосцев.

Ранее в воскресенье Владимир Путин в День Военно-морского флота РФ подписал морскую доктрину России. Ключевыми в ней остаются возможности ВМФ.

Морская доктрина — документ стратегического планирования, определяющий и нацеливающий приоритетные направления национальной морской политики на независимость и самодостаточность РФ в сфере морской деятельности.

Утром в Кронштадте президент принял главный военно-морской парад.

День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину.

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