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Мишустин освободил Кигима от должности главы Пенсионного фонда РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Кигима от должности председателя правления Пенсионного фонда России. Временно исполняющим обязанности назначен зампредправления Сергей Чирков. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе кабинета министров.

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«Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) стал Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства», — сказали в правительстве.

Сергей Чирков пришел в Пенсионный фонд в 2001 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 года он возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. С июля 2012 года являлся начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий. В июле 2018-го стал заместителем председателя правления ПФР, рассказали в кабмине.

Андрей Кигим возглавлял Пенсионный фонд РФ с февраля 2021 года. До этого он был председателем Фонда социального страхования России.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Документ предусматривает слияние Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единое ведомство. В кабмине добавили, что реформа проходит в рамках программы по созданию в РФ социального казначейства, основой которого станет цифровая платформа, объединяющая все существующие в социальной сфере информационные системы.

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