Число пострадавших при ударе беспилотника по штабу Черноморского флота выросло до шести
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- Число пострадавших при ударе беспилотника по штабу Черноморского флота выросло до шести
Шесть человек пострадали при ударе беспилотника ВСУ по штабу Черноморского флота России в Севастополе, сообщил 31 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ранее было известно о пяти пострадавших.
В городе отменили мероприятия по случаю Дня ВМФ, жителей попросили оставаться дома.
«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Как он уточнил, двое раненых находятся в состоянии средней тяжести. На месте атаки работают сотрудники спецслужб.
По уточненной информации, сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник.
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