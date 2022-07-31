Путин утвердил корабельный устав Военно-морского флота и морскую доктрину РФ

Президент РФ Владимир Путин 31 июля в День Военно-морского флота на церемонии в Петропавловской крепости утвердил новую морскую доктрину России и корабельный устав ВМФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» постановляю: утвердить прилагаемый корабельный устав Военно-морского флота», — сказано в тексте указа.

Также вносятся изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации и устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ.

«В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую морскую доктрину Российской Федерации. Признать утратившей силу морскую доктрину Российской Федерации, утвержденную президентом Российской Федерации 17 июня 2015 г. № Пр-1210», — говорится в тексте указа.

Указы вступают в силу со дня их подписания.

Морская доктрина — документ стратегического планирования, определяющий и нацеливающий приоритетные направления национальной морской политики на независимость и самодостаточность РФ в сфере морской деятельности. Среди основных отличий новой морской доктрины — интенсификация развития в сфере морской деятельности в условиях современных вызовов и угроз национальным интересам РФ в Мировом океане, а также усиление внимания к развитию региональных направлений национальной морской политики и особенно арктического направления.

В Петербурге 31 июля проходит главный военно-морской парад, в нем принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.

Перед началом основной части главного военно-морского парада Путин на борту катера «Раптор» обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на кронштадтском рейде. Глава государства поприветствовал и поздравил личный состав их экипажей.

День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину.