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Число отравившихся в лагере в Приморье детей выросло до 43

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Число детей, отравившихся в детском лагере «Юность» в Приморье, выросло до 43. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

«Утром 31 июля 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 43 несовершеннолетних детей с признаками отравления», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

Отмечается, что следователи провели осмотр на месте происшествия. Очевидцы и пострадавшие опрошены. После проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что в детском лагере Танай в Кемеровской области зафиксировано массовое отравление. Администрация учреждения попросила родителей забрать детей в течение дня. Один из несовершеннолетних в данный момент находится в больнице с диагнозом отравление средней тяжести. Родители пострадавшего намерены обращаться в прокуратуру. По факту обращения Роспотребнадзор проводит проверку.

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