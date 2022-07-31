Цели и средства: как Морская доктрина РФ меняет расстановку сил в мире

В ближайшие месяцы в ВМФ поступят новейшие гиперзвуковые комплексы «Циркон». Первым на боевое дежурство с этим оружием на борту заступит фрегат «Адмирал Горшков». Об этом сообщил президент Владимир Путин, выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 31 июля. В День ВМФ глава государства утвердил новую Морскую доктрину — в ней обозначены границы и зоны российских национальных интересов, защищать которые страна будет всеми средствами, подчеркнул глава государства. Согласно документу, в число основных угроз вошли продвижение инфраструктуры НАТО к границам РФ и курс США на доминирование в Мировом океане. Доктрина ставит перед Москвой амбициозные цели по развитию флота, отмечают военные эксперты. По их мнению, в современной ситуации Россия будет ориентироваться на сотрудничество, прежде всего, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В национальных интересах

В День ВМФ Петербург не радовал зрителей Главного военно-морского парада хорошей погодой — в городе был ветер и дождь. Перед началом основной части торжества Владимир Путин лично поприветствовал его участников: на катере «Раптор» с бортовым номером 001 президент обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде. Глава государства поздравил с праздником моряков, которые ответили ему многократным «ура». Сопровождали Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов и врио командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.

Цели и средства Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин (в центре) на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-Морского Флота РФ Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Kireev

Незадолго до начала парада Владимир Путин утвердил Корабельный устав Военно-Морского Флота и Морскую доктрину РФ. Торжественная церемония прошла в Петропавловской крепости.

— Утверждена новая Морская доктрина России. Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России, и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийские и Курильские проливы, — сказал президент. — Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами.

Россия активизирует морскую деятельность на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля, говорится в документе. Также предполагается усиление группировок сил Черноморского флота, развитие их инфраструктуры в Крыму и на побережье Краснодарского края.

Помимо этого, планируется формирование в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона пунктов материально-технического обеспечения (ПМТО) для межфлотских переходов сил ВМФ РФ. Кроме того, Москва заинтересована в создании аналогичных пунктов в Красном море и Индийском океане. В документе подчеркивается важность развития отношений со странами Ближнего Востока и Северной Африки.

«Национальные интересы РФ как великой морской державы распространяются на весь Мировой океан и Каспийское море», отмечается в тексте доктрины.

Районы обеспечения национальных интересов страны в Мировом океане разделены в документе по значимости на жизненно важные, важные и другие. В первую группу вошли, в частности, Арктический бассейн с акваторией Севморпути и российский сектор Каспия, а во вторую — например, Азовское и Черное моря, Балтийские и Курильские проливы.

Цели и средства Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин на церемонии подписания указа об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Klimentyev

В этих районах Россия использует преимущественно политические, дипломатические и другие несиловые инструменты. Однако в документе отмечено, что при исчерпании их возможностей РФ «может применять военную силу адекватно сложившейся обстановке».

Между тем доктрина определяет как угрозу нацбезопасности стратегический курс Вашингтона на доминирование в Мировом океане. Также Москву настораживает продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России и рост количества учений Североатлантического альянса в акваториях морей, омывающих берега РФ.

Документ ставит перед Россией амбициозные цели в плане комплексного развития ВМФ, заявил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин. Также Москва в очередной раз указывает и на свою резко негативную позицию по поводу расширения НАТО. По мнению эксперта, в сложившейся геополитической ситуации РФ, прежде всего, будет ориентироваться на сотрудничество с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона — Китаем и Индией.

В документе также упоминается, что Россия планирует развивать судостроительный комплекс на Дальнем Востоке, в том числе для создания крупнотоннажных судов — это должно, в частности, помочь в освоении Арктики.

Обновленное вооружение

Для достижения поставленных целей в России продолжится масштабное строительство кораблей и реализация программ морских научных исследований. Кроме того, важной задачей для властей остается и совершенствование вооружения. Уже в ближайшие месяцы начнется поставка российскому флоту новейших гиперзвуковых комплексов «Циркон», не имеющих аналогов в мире, отметил президент.

— Первым с этим грозным оружием на борту заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков», — сообщил глава государства. — Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России.

Цели и средства Фрегат «Адмирал Горшков» на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Павел Быркин

Для гиперзвуковых противокорабельных ракет теоретически нет целей, которые бы они не могли сейчас поразить, пояснил «Известиям» редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

— Они могут поражать цели с высочайшей вероятностью, их очень сложно сбить. На вооружение идет версия для надводных кораблей, она полностью испытана. Следом, где-то через год, наверное, пойдет версия для подводных лодок. Оснащаться «Цирконами» будут, скорее всего, лодки проекта «Ясень-М», а в перспективе и другие субмарины. Возможно, «Цирконы» получат также корветы проекта 20380, — полагает Дмитрий Корнев.

Особенность этих ракет — борьба с любыми современными кораблями, в том числе с авианосными группировками, подчеркнул эксперт.

— Вероятно, это еще вызовет необходимость развития космических систем целеуказания, — подытожил специалист.

Торжественная часть

Главный военно-морской парад в 2022 году открыли новейшие противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок». За ними прошел десантный катер «Иван Пасько», несущий на борту копию «дедушки русского флота» — ботика Петра I. Между тем патрульный катер «Евгений Колесников» по волнам Невы вел женский экипаж.

Цели и средства Противодиверсионный катер проекта «Грачонок» на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Тральщики «Павел Хенов» и «Александр Обухов», представленные на параде, еще недавно выполняли важную задачу в ходе специальной военной операции — очищали от мин Азовское море. За ними в парадной линии прошли ракетный катер «Чувашия», малый ракетный корабль (МРК) «Зеленый дол» проекта 21631 «Буян-М», а также МРК «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт». Несмотря на небольшие размеры, «Буяны» и «Каракурты» несут мощные комплексы вооружения. Размещенные на них ракеты могут поражать как крупные надводные цели, так и наземные объекты.

На Неве зрители также могли увидеть МРК «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал Горшков» и подводную лодку «Санкт-Петербург». Новейший корвет «Меркурий» назван в честь знаменитого 18-пушечного брига, который в 1829 году вступил в бой с двумя турецкими линейными кораблями, одержав над ними победу. После этого императорским указом было предписано, чтобы в составе ВМФ всегда находился корабль с именем «Меркурий». Ввод в строй современного МРК, названного в честь легендарного брига, продолжил эту традицию.

На рейде на Неве стояли несколько парусных кораблей, экипажи которых приветствовали участников парада. Среди них был знаменитый бриг «Россия» — главный символ праздника «Алые паруса». Завершили главный морской парад два катера пограничной службы ФСБ и два катера МЧС.

Цели и средства Большой ракетный катер «Чувашия» проекта 12411, базовый тральщик 3-го ранга «Павел Хенов» проекта 12650 и малый ракетный корабль «Зеленый дол» (слева направо) Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Кронштадте в парадной линии прошли ракетный катер «Димитровград», МРК «Пассат», «Советск», «Уренгой», «Казанец», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», катер погранслужбы ФСБ «Пурга», учебный корабль «Перекоп» и подводная лодка «Магадан».

Кроме того, зрителям были представлены большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен», корвет «Бойкий», подводные лодки «Вепрь» и «Северодвинск». БДК «Иван Грен» — уникальный корабль, который может высаживать десант бесконтактным способом на необорудованный берег: на нем находятся понтоны, из которых при десантировании строится мост до береговой линии.

В воздушной части парада приняли участие 42 летательных аппарата. Открыли ее четыре транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ. Далее в небе над Петербургом прошли тактические группы вертолетов Ка-31Р, Ка-29, Ка-27М, два транспортных самолета Ан-72 и противолодочные самолеты Ил-38Н. В парадном строю над Невой прошли палубные истребители Су-27 и МиГ-29КУБ, противолодочные самолеты Ту-142М3, истребители МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25.

В день ВМФ министр обороны Сергей Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф, посвященный победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года.

— Он продолжает серию скульптурных композиций, представляющих знаковые для российской истории морские баталии. Обращаясь к этой теме, мы отдаем дань памяти и уважения поколениям военных моряков, посвятивших свою жизнь служению Родине, — сказал глава оборонного ведомства.

Цели и средства Военно-транспортные самолеты Ан-72 на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Кронштадте Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В Севастополе массовые мероприятия, посвященные Дню ВМФ, были отменены. Утром на территории штаба Черноморского флота России в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник. Известно о шести пострадавших, которых ранило осколками стекла, — двое из них находятся в состоянии средней тяжести. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. В этот же день первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «РИА Новости», что атака на штаб ЧФ не вызывает ничего, кроме раздражения и желания выполнить цели специальной военной операции.