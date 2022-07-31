В Госдуме перечислили вступающие в силу в августе законы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин 31 июля рассказал о законах, вступающих в силу в августе. Список новых законов опубликовали в Telegram-канале Госдумы.
«Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году», — сказал политик.
Кроме того, в августе вступят в силу поправки в закон «Об оружии». В них уточняются условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Также вводится запрет на коллекционирование оружия, если нет права на его приобретение.
С 1 августа встать на учет в качестве самозанятого можно будет через портал «Госуслуги». Эта возможность будет распространяться также на граждан стран ЕАЭС, Донецкой и Луганской народных республик.
«ФНС сможет передавать другим лицам сведения о налогоплательщике, если он дал на это согласие. Это не будет считаться разглашением налоговой тайны», — добавил Володин.
Ранее, в июне, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что период временного пребывания в России граждан ЛНР, ДНР и Украины без разрешительных документов будет продлен с 17 августа. Однако они должны будут обратиться в территориальные органы МВД, для того чтобы получить временное разрешение, оформить статус беженца или российское гражданство.