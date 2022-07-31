Покупатели стали чаще обращать внимание на защищенность дач от пожаров
Потенциальные покупатели загородной недвижимости всё чаще при выборе дач обращают внимание на ее защищенность от пожара. Об этом «Известиям» рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
«Если раньше россияне при покупке дач обращали внимание на стандартный набор характеристик, а главное — соотношение цены и качества, то сейчас всё больше покупателей стали выбирать дачи, отвечающие требованиям пожарной безопасности», — сказал он.
Порядка 20% покупателей не готовы покупать дачи с высоким риском возникновения пожара, добавил Сауков.
По словам эксперта, покупатели дач стали обращать внимание на соблюдение безопасного пожарного расстояния между домами, отсутствие заброшенных соседних участков, заросших сухой травой, наличие противопожарного рва на границе с лесным массивом, организацию электроснабжения самого дачного домика.
«При этом нередко покупатели дач просят помочь им оценить именно пожарную безопасность приобретаемой дачи. Зимой, например, чаще их интересует энергосберегающие показатели дачных домов. Выявленные недочеты часто становятся хорошим поводом для снижения цены приобретаемого объекта», — отметил он.
Также, по словам Саукова, если раньше 70% потенциальных покупателей дач интересовало наличие бани на участке, сейчас одним из критериев является наличие организованного и безопасного места для приготовления шашлыков.