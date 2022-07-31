Newsweek узнал о подготовке Россией «неприятного сюрприза» для НАТО

Москва может преподнести НАТО «неприятный сюрприз» в виде смены статус-кво и нападения на страны альянса. Об этом 31 июля сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на отчет оборонного колледжа НАТО.

В документе обсуждается состояние российских вооруженных сил в условиях специальной военной операции. В отчете говорится, что «Россия не использовала весь свой военный потенциал».

Как отметили аналитики, мобилизации в России не объявлено, сохранение способности вести спецоперацию может говорить о «сюрпризах», готовящихся Москвой.

«Официальный российский нарратив почти всегда носит оборонительный характер, но суть подхода Москвы заключается в изменении статус-кво. В этом контексте сохраняется возможность нападения на страну НАТО», — говорится в публикации.

30 июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон написали, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. Продолжающееся накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние, а Киев саботирует переговорный процесс, отметили они.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о прошедшем телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В пресс-службе американского Госдепартамента сообщили, что Блинкен «проинформировал о переговорах с Лавровым и подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости Украины».

Последние очные переговоры делегаций РФ и Украины состоялись в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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