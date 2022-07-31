Появились кадры с места атаки беспилотника в Севастополе
В распоряжении «Известий» появились кадры с места атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе.
Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что украинские войска, по предварительным данным, с использованием беспилотника нанесли удар по двору штаба Черноморского флота в Севастополе. По его словам, пять человек получили ранения, погибших нет.
Позднее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник.
Все мероприятия в честь Дня Военно-морского флота отменены в Севастополе из соображений безопасности. На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, обстоятельства выясняются.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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