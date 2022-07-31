Реклама
Прямой эфир
Наука
В NASA обвинили Китай в сокрытии данных о полетах ракет-носителей
Мир
В США заявили об ошибочности объявления о визите Пелоси на Тайвань
Мир
Украинские боевики за минувшие сутки ни разу не обстреливали ЛНР
Происшествия
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота
Армия
Мероприятия в честь Дня ВМФ отменены в Севастополе
Общество
Движение транспорта по трассе под Читой полностью восстановлено после паводка
Мир
Трасс исключила референдум о независимости Шотландии при ее премьерстве
Мир
В столице Кубы будут отключать электричество ради экономии
Общество
Очевидцы пожара на московском рынке назвали его причиной поджог
Наука
Жители России смогут увидеть два крупных звездопада в августе
Мир
Чемпион Кубка Победы по боксу команда «Кама» получила 10 млн рублей
Происшествия
На юге Сахалина пропала группа грибников
Сюжет:

В Латвии заявили об отсутствии последствий остановки поставок газа из РФ

Глава Минэкономики Индриксоне: остановка поставок «Газпрома» ничего не поменяет для Латвии
0
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение российской госкомпании «Газпром» остановить поставки газа в Латвию «существенно ничего не поменяет» для населения страны. Об этом 30 июля в эфире Латвийского радио заявила глава минэкономики прибалтийской республики Илзе Индриксоне.

Газовая доза: как будет развиваться энергокризис в Европе
Что последует за подорожанием голубого топлива до $2000 и решением стран ЕС сократить его потребление на 15%

По ее словам, Рига давно не рассчитывает на российские поставки.

«Мы сделали приоритетными потоки с Клайпедского терминала и работаем над другими направлениями доставки», — сказала министр.

Как она отметила, действия «Газпрома» стали реакцией на заявление Latvijas Gāze. Ранее в компании сообщили, что закупают топливо из России через посредника и платят за него в евро.

Согласно общедоступным данным оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic grid, утром в субботу газ в Латвию продолжает поступать. Поток вдвое меньше допустимой мощности.

«Думаю, это больше шаг устрашения со стороны России. И это не важно для нашей безопасности и создания резервов», — добавила Индриксоне.

Она напомнила, что Латвия остается транспортным хабом по транзиту газа из других стран.

Накануне ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию по июльской заявке из-за нарушения условий отбора газа. Причиной российская сторона назвала нарушение условий отбора газа.

28 июля глава латвийской газораспределительной компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Рига возобновила закупки российского газа у другого поставщика, но это коммерческая информация и ее публично не разглашают.

Латвия заявила о полном отказе от российского газа с 1 января 2023 года. Поддержанные cеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

22 апреля латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не желают покупать у России газ. Помимо этого, премьеры договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022