В Латвии заявили об отсутствии последствий остановки поставок газа из РФ

Решение российской госкомпании «Газпром» остановить поставки газа в Латвию «существенно ничего не поменяет» для населения страны. Об этом 30 июля в эфире Латвийского радио заявила глава минэкономики прибалтийской республики Илзе Индриксоне.

По ее словам, Рига давно не рассчитывает на российские поставки.

«Мы сделали приоритетными потоки с Клайпедского терминала и работаем над другими направлениями доставки», — сказала министр.

Как она отметила, действия «Газпрома» стали реакцией на заявление Latvijas Gāze. Ранее в компании сообщили, что закупают топливо из России через посредника и платят за него в евро.

Согласно общедоступным данным оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic grid, утром в субботу газ в Латвию продолжает поступать. Поток вдвое меньше допустимой мощности.

«Думаю, это больше шаг устрашения со стороны России. И это не важно для нашей безопасности и создания резервов», — добавила Индриксоне.

Она напомнила, что Латвия остается транспортным хабом по транзиту газа из других стран.

Накануне ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию по июльской заявке из-за нарушения условий отбора газа. Причиной российская сторона назвала нарушение условий отбора газа.

28 июля глава латвийской газораспределительной компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Рига возобновила закупки российского газа у другого поставщика, но это коммерческая информация и ее публично не разглашают.

Латвия заявила о полном отказе от российского газа с 1 января 2023 года. Поддержанные cеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

22 апреля латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не желают покупать у России газ. Помимо этого, премьеры договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.