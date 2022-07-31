Губернатор Севастополя Развожаев прибыл в штаб Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл в штаб Черноморского флота. Об этом он сообщил 31 июля в Telegram-канале.

«Нахожусь с утра в штабе флота», — написал он.

Ранее в этот день Развожаев сообщил, что украинские войска, по предварительным данным, с использованием беспилотника нанесли удар по двору штаба Черноморского флота в Севастополе. По его словам, пять человек получили ранения, погибших нет. Он добавил, что все мероприятия в честь Дня Военно-морского флота отменены в Севастополе из соображений безопасности.

В пресс-службе Черноморского флота, в свою очередь, заявили, что мероприятия перенесены.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ФСБ, обстоятельства выясняются.

Ранее, в воскресенье, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации победу над киевским режимом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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