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Пекин назвал причину отправки военных самолетов к Тайваню

Представитель армии Китая Шэнь Цзинькэ: самолеты ВВС КНР летают к Тайваню для защиты суверенитета
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Фото: commons.wikimedia.org
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Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) КНР совершают вылеты к острову Тайвань для защиты национального суверенитета и территориальной целостности своей страны. Об этом 31 июля сообщил журналистам официальный представитель ВВС народно-освободительной армии Китая (НОАК) Шэнь Цзинькэ.

По его словам, вылеты совершают многие типы самолетов китайских ВВС. Они защищают «драгоценный остров» Китая, отметил он.

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«Тем самым мы улучшаем навыки, позволяющие защитить национальный суверенитет и территориальную целостность Китая», — сказал представитель ВВС НОАК.

Защита страны остается «священной миссией ВВС КНР», подчеркнул Шэнь Цзинькэ.

«У нас твердая воля. Мы абсолютно уверены, что сможем защитить суверенитет и территориальную целостность Китая», — заключил он.

30 июля в Сети появились видеозаписи стягивания китайской военной техники в район провинции Фуцзянь, недалеко от берегов Тайваня. КНР перебросила реактивные системы залпового огня (РСЗО) PHL-16 с дальностью стрельбы до 220 км на ближайшую к Тайваню территорию материкового Китая, расположенную всего в 120 км от острова.

Также КНР закрыла акваторию Тайваньского пролива и воздушное пространство над ним в рамках проходящих в провинции учений с боевой стрельбой. В ответ Тайвань развернул систему противовоздушной обороны в гражданском аэропорту, а самолеты США начали полеты в Тайваньском проливе.

Маневры китайской армии стартовали 30 июля в преддверии возможного визита на Тайвань спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Ранее в субботу сообщалось, что самолет военно-воздушных сил США Boeing C-40С с Пелоси на борту вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан. К настоящему моменту он приземлился на Гавайях.

За несколько дней до этого официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать» за возможным визитом Пелоси в Тайвань. Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. Соединенные Штаты открыто поддерживают власти Тайваня.

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