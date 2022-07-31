Пекин назвал причину отправки военных самолетов к Тайваню

Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) КНР совершают вылеты к острову Тайвань для защиты национального суверенитета и территориальной целостности своей страны. Об этом 31 июля сообщил журналистам официальный представитель ВВС народно-освободительной армии Китая (НОАК) Шэнь Цзинькэ.

По его словам, вылеты совершают многие типы самолетов китайских ВВС. Они защищают «драгоценный остров» Китая, отметил он.

«Тем самым мы улучшаем навыки, позволяющие защитить национальный суверенитет и территориальную целостность Китая», — сказал представитель ВВС НОАК.

Защита страны остается «священной миссией ВВС КНР», подчеркнул Шэнь Цзинькэ.

«У нас твердая воля. Мы абсолютно уверены, что сможем защитить суверенитет и территориальную целостность Китая», — заключил он.

30 июля в Сети появились видеозаписи стягивания китайской военной техники в район провинции Фуцзянь, недалеко от берегов Тайваня. КНР перебросила реактивные системы залпового огня (РСЗО) PHL-16 с дальностью стрельбы до 220 км на ближайшую к Тайваню территорию материкового Китая, расположенную всего в 120 км от острова.

Также КНР закрыла акваторию Тайваньского пролива и воздушное пространство над ним в рамках проходящих в провинции учений с боевой стрельбой. В ответ Тайвань развернул систему противовоздушной обороны в гражданском аэропорту, а самолеты США начали полеты в Тайваньском проливе.

Маневры китайской армии стартовали 30 июля в преддверии возможного визита на Тайвань спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Ранее в субботу сообщалось, что самолет военно-воздушных сил США Boeing C-40С с Пелоси на борту вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан. К настоящему моменту он приземлился на Гавайях.

За несколько дней до этого официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать» за возможным визитом Пелоси в Тайвань. Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. Соединенные Штаты открыто поддерживают власти Тайваня.