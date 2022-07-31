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«Известия» показали работу артиллерии в Песках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Семен Еремин 31 июля показал работу артиллерии военных Донецкой Народной Республики (ДНР) в Песках.

Позиции националистов успешно выявляют при помощи квадрокоптеров. И это при том, что противник использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

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Однако это не помогает украинским боевикам. Дело в том, что донецким бойцам удается правильно определить координаты местоположения противника, по которым наносят массивный артиллерийский удар.

30 июля корреспондент «Известий» Мурад Магомедов посетил позицию артиллеристов второго корпуса народной милиции Луганской Народной Республики под Соледаром, которые с помощью артиллерийских установок «Гиацинт» наносят удары по позициям украинских боевиков. Командует батареей Константин Буряков, который служит в народной милиции (НМ) ЛНР уже пять лет.

В тот же день корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу самоходных артиллерийских установок, которые вели уничтожение позиций украинских националистов. Журналист подчеркнул важность маскировки орудий.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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