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МО России: для расследования удара в Еленовке приглашены эксперты ООН и Красного Креста

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Россия пригласила экспертов Международного комитета Красного Креста (МККК) и Организации Объединенных Наций (ООН) для расследования удара по СИЗО № 120 в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором содержались пленные украинские боевики. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в Минобороны РФ.

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«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также в этот день заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия сообщила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о данных, которые свидетельствуют о вине Киева в ударе по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики.

По словам одного из военнопленных, который выжил после обстрела, ночью заключенные спали. Потом произошел моментальный взрыв, после чего всё начало падать и гореть. Заключенные помогали раненым выбегать, а выживших после ракетного удара поместили в больницу, где им оказывают помощь, приводит его свидетельства «Газета.Ru».

Удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО в Еленовке произошел в ночь на 29 июля. В результате инцидента погибли 50 украинцев, еще 73 были ранены. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств.

Среди военнопленных в СИЗО были также члены «Азова» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Экс-командир этой националистической группировки Андрей Билецкий заявил о начале «охоты» на виновных в атаке.

30 июля пострадавшие от удара пленные рассказали «Известиям» о том, как выбирались из изолятора после обстрела. Один из них отметил, что пострадавшим сразу же оказали медицинскую помощь, медработники выставили приоритеты по степени тяжести раненых.

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