Реклама
Прямой эфир
Наука
В NASA обвинили Китай в сокрытии данных о полетах ракет-носителей
Мир
В США заявили об ошибочности объявления о визите Пелоси на Тайвань
Мир
Украинские боевики за минувшие сутки ни разу не обстреливали ЛНР
Происшествия
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота
Армия
Мероприятия в честь Дня ВМФ отменены в Севастополе
Общество
Движение транспорта по трассе под Читой полностью восстановлено после паводка
Мир
Трасс исключила референдум о независимости Шотландии при ее премьерстве
Мир
В столице Кубы будут отключать электричество ради экономии
Общество
Очевидцы пожара на московском рынке назвали его причиной поджог
Наука
Жители России смогут увидеть два крупных звездопада в августе
Мир
Чемпион Кубка Победы по боксу команда «Кама» получила 10 млн рублей
Происшествия
На юге Сахалина пропала группа грибников
Сюжет:

Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительству Германии следует понять, что в ближайшие пять лет страна не сможет отказаться от российского газа, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер 27 июля в беседе с газетой Zeit.

«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»
Член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре — об иррациональной политике ЕС и невозможности ФРГ отказаться от газа из РФ

«Нам стоит понять, что пока не можем обойтись без российского газа, эту горькую истину мы должны учитывать. Нам понадобится российский газ в ближайшие годы. Как и атомная энергия, потому что по-другому невозможно удовлетворить наши потребности в энергии», — сказал он.

Кречмер подчеркнул, что вся экономическая система страны может рухнуть, если власти не будут осторожнее. Может наступить деиндустриализация Германии, а чтобы этого избежать, «необходимо проявить больше прагматизма и ответственности» в сложившейся ситуации.

Премьер Саксонии добавил, что немцы пока не осознают последствий повышения цен на газ. Хотя в стране уже начали говорить об открытии пунктов обогрева, чтобы людям не пришлось «мерзнуть в своих квартирах», отмечает «Газета.Ru».

Кречмер уверяет, что идея изолировать Россию экономически «дикая и опасная». Необходимо постараться сохранить те усилия, что были предприняты Россией и Германией со времен борьбы с нацизмом и холодной войны.

«За последние десятилетия люди смогли построить так много общего, сотрудничая в науке, культуре и экономике. Россия — это больше, чем правительство, олигархи или наши стереотипы о ней. Мы не должны от этого отказываться», — уверен политик.

29 июля агентство Bloomberg сообщило, что эпоха главенства Германии в Европе подходит к концу. В течение десятилетия Берлин обладал моральным и финансовым авторитетом в Европейском союзе (ЕС), руководя политикой и играя роль соглядатая для более слабых экономик Южной Европы. Но энергетический кризис нарушил этот баланс.

27 июля немецкая газета Die Welt отмечала, что Германия в прошлом успешно справлялась с вызовами и кризисными ситуациями, но теперь, когда проблемы появляются будто по цепной реакции, нарастая как снежный ком, стране нужна ключевая антикризисная стратегия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022