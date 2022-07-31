Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет

Правительству Германии следует понять, что в ближайшие пять лет страна не сможет отказаться от российского газа, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер 27 июля в беседе с газетой Zeit.

«Нам стоит понять, что пока не можем обойтись без российского газа, эту горькую истину мы должны учитывать. Нам понадобится российский газ в ближайшие годы. Как и атомная энергия, потому что по-другому невозможно удовлетворить наши потребности в энергии», — сказал он.

Кречмер подчеркнул, что вся экономическая система страны может рухнуть, если власти не будут осторожнее. Может наступить деиндустриализация Германии, а чтобы этого избежать, «необходимо проявить больше прагматизма и ответственности» в сложившейся ситуации.

Премьер Саксонии добавил, что немцы пока не осознают последствий повышения цен на газ. Хотя в стране уже начали говорить об открытии пунктов обогрева, чтобы людям не пришлось «мерзнуть в своих квартирах», отмечает «Газета.Ru».

Кречмер уверяет, что идея изолировать Россию экономически «дикая и опасная». Необходимо постараться сохранить те усилия, что были предприняты Россией и Германией со времен борьбы с нацизмом и холодной войны.

«За последние десятилетия люди смогли построить так много общего, сотрудничая в науке, культуре и экономике. Россия — это больше, чем правительство, олигархи или наши стереотипы о ней. Мы не должны от этого отказываться», — уверен политик.

29 июля агентство Bloomberg сообщило, что эпоха главенства Германии в Европе подходит к концу. В течение десятилетия Берлин обладал моральным и финансовым авторитетом в Европейском союзе (ЕС), руководя политикой и играя роль соглядатая для более слабых экономик Южной Европы. Но энергетический кризис нарушил этот баланс.

27 июля немецкая газета Die Welt отмечала, что Германия в прошлом успешно справлялась с вызовами и кризисными ситуациями, но теперь, когда проблемы появляются будто по цепной реакции, нарастая как снежный ком, стране нужна ключевая антикризисная стратегия.