ПФР напомнил о перерасчете пенсий работающих пенсионеров в августе

Работающим пенсионерам в августе пересчитают пенсию, напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР) в воскресенье, 31 июля.

«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В московском регионе с 01.08.2022 такой перерасчет будет произведен 1,3 млн работающих пенсионеров», — рассказали агентству «Прайм» в отделении ПФР по городу Москве и Московской области.

Там пояснили, что в отличие от индексации прибавка к пенсии индивидуальна и зависит от уровня заработной платы в 2021 году. Сумма прибавки будет зависеть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем, и начисленных пенсионных коэффициентов.

Это правило расчета относится к наемным работникам, к самозанятым и к тем, кто занимается частной практикой, уплачивая взносы за себя самостоятельно, уточнила «Газета.Ru».

«Напомним, что с 2016 года получателям страховых пенсий, продолжающим трудовую деятельность, выплата производится без учета индексаций. Пенсионерам, прекратившим осуществление работы и (или) иной деятельности, выплата пенсии в новом размере с учетом индексации будет производиться после отражения данных сведений на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, полученных от работодателя, с учетом доплаты за период начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы», — добавили в ПФР.

28 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Он отметил, что регионы получат средства «на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума».

27 июля зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов рассказал «Известиям» о намерении ввести социальный налоговый вычет для работающих пенсионеров. В инициативе предусматривается предоставление социального налогового вычета с зарплаты в период исполнения трудовых обязанностей налогоплательщиков, «получающих пенсии в соответствии с законодательством РФ, в размере 50%, но не более 25 тыс. рублей».

В этот же день также стало известно, что группа депутатов фракции «Единая Россия» предложит на рассмотрение законопроект о том, чтобы запретить с пенсионеров, имеющих долги меньше 100 тыс. рублей, которые можно взыскать через работодателей и Пенсионный фонд России, списывать остатки средств в размере прожиточного минимума.