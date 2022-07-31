Движение транспорта по трассе под Читой полностью восстановлено после паводка

Движение всех видов транспорта на девятом километре федеральной трассы «Амур» Чита — Хабаровск открыто после паводка, сообщили в воскресенье, 31 июля, в министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

«31 июля на девятом километре федеральной трассы «Амур» разрешили движение всех видов транспорта. Накануне на указанном участке из-за выхода воды на проезжую часть вводилось ограничение для проезда большегрузов и общественного транспорта», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее этот отрезок трассы закрыли для большегрузов и автобусов. Для объезда предлагалось использовать региональную автодорогу «Обход г. Читы». Легковым автомобилям передвигаться по трассе разрешалось.

30 июля глава администрации города Читы Александр Сапожников ввел режим чрезвычайной ситуации в городе из-за наводнения. По словам горожан, вода стояла в подъездах домов примерно по щиколотку, но постепенно уходила.