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Юрист Данилов рассказал о необходимых для сохранения документах

Юрист Данилов призвал вечно хранить свидетельства и справки по сделкам с недвижимостью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Существует ряд документов, которые всегда стоит хранить при себе и никогда не терять, так как они могут понадобиться при возникновении непредвиденных ситуаций. Об этом 31 июля рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов.

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Документы, сохранностью которых стоит озаботиться, — это чеки, акты, договоры, а также документы, связанные с недвижимостью, пояснил Данилов в беседе с агентством «Прайм».

Чек стоит хранить, так как он является самым весомым средством подтверждения платежа при оплате товаров и услуг, а значит, при его наличии человек защищен перед государством. В случае утраты чека при возникновении необходимости вернуть товар гражданина ждут многочисленные процедуры по розыску платежа, предупредил юрист.

Договор не менее важнен, так как без него россиянам будет трудно доказать те или иные условия или сделки и придется участвовать в судебных разбирательствах при спорах о сделках и других ситуациях, в которых гражданам нужно защищать свои права и законные интересы.

Акты, в свою очередь, позволяют подтвердить проведение тех или иных работ и услуг, а также детали и условия их выполнения.

Наконец, Данилов призывает бережно хранить любые документы, которые связаны с недвижимостью — свидетельства, выписки, справки, подтверждающие регистрацию сделок, и документы, подтверждающие право на наследство. Восстановление утерянных документов возможно, но является сложным и занимает много времени и сил, а потому нежелательно, подытожил юрист.

16 мая юристы рассказали о категориях граждан, которые могут рассчитывать на получение нового жилья взамен разрушенного. Так, граждане могут рассчитывать на новое жилье в том случае, если оно было разрушено в ходе стихийных бедствий и являлось для собственников единственным. При этом, отметили специалисты, единых правил по возмещению ущерба нет и каждый регион определяет порядок выдачи нового жилья или присуждения компенсации самостоятельно.

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