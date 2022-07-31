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Трасс исключила референдум о независимости Шотландии при ее премьерстве

Трасс заявила, что в случае избрания ее премьером нового референдума в Шотландии не будет
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Фото: TASS/EPA/ROBERT PERRY
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Претендующая на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании министр иностранных дел Лиз Трасс высказалась резко против нового референдума о независимости Шотландии. В случае ее избрания на пост главы правительства подобных вольностей шотландским националистам не дождаться, «только не в мой срок», заявила он 30 июля газете The Daily Telegraph.

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«Никакого второго референдума. Шотландские националисты признали, что в 2014-м году им выпала возможность, которая случается раз в поколение, я буду следовать этой традиции. Невозможно просто проводить опросы, пока не получится желаемый результат. Это недемократично для Шотландии и для Соединенного Королевства. Любой референдум о независимости должен быть санкционирован парламентом. Если я стану премьер-министром, я не стану предоставлять такие полномочия», — сказала она.

Трасс добавила, что страна находится в разгаре кризиса, поэтому Шотландской национальной партии (ШНТ) следует сосредоточиться на обеспечении шотландского народа и исправлении ошибок.

«Как премьер-министр, я привлеку их к ответственности. Они больше не смогут пренебрегать нуждами шотландского народа и обвинять в этом Вестминстер, списывая всё на необходимость в независимости», — отметила она.

28 июля Трасс сделала еще одно заявление о действиях после вступления в должность премьер-министра в случае избрания. Она намерена, как и Борис Джонсон, быть «самым большим другом Киева», поэтому президент Украины Владимир Зеленский станет первым иностранным лидером, которому она позвонит.

В Великобритании проходят теледебаты между двумя основными кандидатами на кресло премьер-министра — главой МИДа Лиз Трасс и бывшим главой минфина Риши Сунаком. Их первые совместные теледебаты прошли 25 июля.

Нового главу правительства стали искать после того, как бывший премьер страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

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