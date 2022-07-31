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Премьер Саксонии указал на «горькую истину» для ФРГ о российском газе

Премьер Саксонии: Германия не сможет ещё пять лет отказаться от газа из РФ
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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Экономическая система Германии может рухнуть, если правительство страны не поймет, что в ближайшие пять лет ФРГ не сможет обойтись без российского газа, рассказал 27 июля газете Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

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«Вся наша экономическая система грозит рухнуть. Если мы не будем осторожны, это может привести к деиндустриализации Германии», — сказал он, призвав предотвратить глобальные потрясения.

Кречмер отметил, что в сложившейся ситуации необходимо проявить больше прагматизма и ответственности, вместо высокопарных споров о совести.

«Мы должны осознать, что пока не можем обойтись без российского газа, эту горькую истину, мы должны ее учитывать. Точно так же, как нужно говорить о ядерной энергии, когда ясно, что по-другому невозможно удовлетворить наши потребности в энергии. Поэтому: <спецоперацию> надо заморозить. Перемирие прекратит гибель людей и создаст возможность для поставок топлива», — заявил премьер Саксонии.

Он уверен, что в Европе необходимо договориться о том, что страны не могут нести последствия, которые надвигаются на них с приближением зимы. Необходимо способствовать мирным переговорам. Кречмер предлагает не быть наивными или истеричными в принятии решений. Лучше сформулировать собственные интересы и потребности, чтобы самостоятельно их защищать. Он подчеркивает, что изолировать Россию экономически — «дикая и опасная» идея.

«Россия, ориентированная на Китай, не имеющая никаких связей с Европой, гораздо опаснее для нас. За последние десятилетия люди смогли построить так много общего, сотрудничая в науке, культуре и экономике. После нацистского варварства и холодной войны всё это — чудо. Россия — это больше, чем правительство, олигархи или наши стереотипы о ней. Мы не должны от этого отказываться», — считает премьер-министр Саксонии.

29 июля агентство Bloomberg сообщило, что эпоха главенства Германии в Европе подходит к концу. В течение десятилетия Берлин обладал моральным и финансовым авторитетом в Европейском союзе (ЕС), руководя политикой и играя роль соглядатая для более слабых экономик Южной Европы. Но энергетический кризис нарушил этот баланс.

28 июля министра экономики федерального правительства Роберта Хабека освистали во время выступления в баварском городе Байройт. Он заявил, что резкий рост цен на энергоносители связан с российской спецоперацией в Донбассе, поэтому Германия должна как можно скорее стать независимой от российских энергоносителей.

27 июля немецкая Die Welt отмечала, что Германия в прошлом успешно справлялась с вызовами и кризисными ситуациями, но теперь, когда проблемы появляются будто по цепной реакции, нарастая, как снежный ком, стране нужна ключевая антикризисная стратегия.

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