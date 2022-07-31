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В Приамурье возбуждено уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП

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Фото: vk.com/Благовещенск
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Следственное управление УМВД России по Амурской области возбудило уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 31 июля.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), говорится в публикации.

«В результате автоаварии погиб водитель микроавтобуса 2003 года рождения, и четверо его пассажиров: 1993, 1995 годов рождения, личность двух погибших в настоящее время устанавливается», — добавили в правоохранительных органах.

О ДТП в Амурской области стало известно накануне, 30 июля. Около 21:05 на 38-м км трассы Белогорск – Благовещенск легковой автомобиль врезался в грузовик, стоявший на обочине.

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