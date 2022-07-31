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Myśl Polska заявил о «цивилизационном превосходстве» России

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Фото: ТАСС/Ирина Полина
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Соглашение между Россией и Польшей о захоронениях и местах памяти жертв войн никогда не нарушалось Москвой, что свидетельствует о «цивилизационном превосходстве» России. Такое мнение 30 июля высказали обозреватели еженедельника Myśl Polska.

Сносный характер: Варшава демонтировала шесть памятников красноармейцам
Всего в стране осталось около сотни монументов советским солдатам, хотя в 1997-м их было 561

Авторы материала обращают внимание на то, что власти Польши неоднократно и грубо нарушали условия соглашения от 22 февраля 1994 года о памятниках и местах памяти жертв войн, заключенного с Россией, разрушая и оскверняя памятники советским солдатам. Польские власти оправдывают свои действия «декоммунизацией» и не щадят даже те монументы, которые были установлены в честь 1-й и 2-й армий Войска Польского, из-за их сотрудничества с СССР.

Подобная политика Варшавы вызывает у журналистов опасения, что в дальнейшем Варшава предпримет шаги по переписыванию истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма.

Россия же, напротив, выполняет свои обязательства по охране памятников польским солдатам вне зависимости от их позиции по отношению к предшественникам РФ, подчеркивает еженедельник. Более того, Россия чтит память не только собственных солдат, но и военнослужащих союзников, в частности, открыв мемориал морякам союзников в Мурманске.

«Реакция России на вопиющее нарушение соглашения крайне мягкая и свидетельствует — по крайней мере пока — о цивилизационном превосходстве России, если сравнивать поведение обеих стран по отношению к существующим памятникам на их земле», — заключило издание.

В Польше с 2014 года снесли более 100 памятников советским воинам. 22 июня 2017 года Польша внесла изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос памятников советским воинам. МИД России назвал подобные действия «сознательной провокацией» и пообещал, что они не останутся без ответа.

9 марта польская радиостанция RMF рассказала об уничтожении памятника советским воинам-освободителям в городе Кошалин на севере Польши. До 2001 года мемориал находился в центре города. По решению властей его перенесли на городское кладбище. Скульптура представляла собой советского солдата, который держит маленькую девочку и голубя.

23 марта в польском населенном пункте Хжовице демонтаж монумента советским солдатам показали в прямом эфире. На месте разрушения памятника находились директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, госслужащие и местные чиновники. Сначала рабочие сняли пятиконечную звезду с серпом и молотом, затем разрушили пятиметровый монумент.

14 апреля глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что Польша планирует снести 60 памятников советским солдатам. Он отметил, что не все в Польше согласны с решением уничтожить памятники, и позволил себе угрозы в адрес «непокорных».

9 мая на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Посла, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, они выкрикивали оскорбительные лозунги, после чего облили россиян жидкостью красного цвета.

24 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следствию провести проверку в связи с демонтажем памятника солдатам Красной армии в Польше. По его данным, в населенном пункте Хжовице, на юго-западе Польши, в присутствии чиновников и представителей местных властей был демонтирован монумент, воздвигнутый в 1949 году на месте гибели 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта, останки которых были позже эксгумированы и перенесены на военное кладбище.

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