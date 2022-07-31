В Амурской области в ДТП погибли пять человек

В Амурской пять человек погибли в результате ДТП 30 июля.

По нашей информации, на 38-м километре трассы Белогорск — Благовещенск легковой автомобиль врезался в грузовик, стоявший на обочине. В результате пятеро пассажиров легкового автомобиля скончались. В грузовике марки «КамАЗ» на момент столкновения людей не было.

В настоящий момент обстоятельства аварии выясняются.

30 июля в результате ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля во Владимирской области три человека погибли и 12 человек пострадали. В ГИБДД уточнили, что в 21:00 мск в городе Владимире водитель легковой автомобиль «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Мерседес», который следовал по городскому маршруту № 115 и перевозил порядка 45 пассажиров.