Потеря контроля киевского режима над Одессой станет условием поражения украинской стороны в рамках российской спецоперации. Таким мнением поделился американский полковник Дж. Мерфи Донован на страницах журнала American Thinker.

Как уточняется в публикации, Одесса является традиционным советским курортом. Город также имеет тесные связи с Россией, что дает основания полагать об отсутствии сопротивления РФ со стороны одесского населения.

«И тогда, возможно, для Украины игра окончена», — говорится в материале, опубликованном 28 июля.

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