В столице Кубы будут отключать электричество ради экономии

На пленарном заседании по экономике в столице Кубы Гаване со следующей недели решили отключать электроэнергию в дневное время. Запланированы четырехчасовые отключения с периодичностью каждые три дня, пишет 29 июля Tribuna de La Habana.

«Гавана планирует четырехчасовые отключения электроэнергии в дневное время (с 10 утра до 14 часов) раз в три дня», — объявили на пленарной сессии по экономике Гаваны.

По словам губернатора города Рейнальдо Гарсия Сапаты, отключения позволят экономить до 100 МВт, что сбережет больше энергии и сократит число отключений электричества в остальных провинциях. Перебои возникали в результате дефицита выработки и нехватки топлива, а также усугублялись блокадой со стороны США.

Губернатор Гаваны добавил, что несмотря на ранее предпринятые действия, городу не удалось уложиться в установленную норму потребления, составляющую около 600 МВт.

По информации Reuters, до недавнего времени Гавана, где проживает пятая часть населения Кубы (11,2 млн человек) была избавлена от ежедневных отключений электроэнергии, к которым привыкли в других частях острова.

Отключения электроэнергии стали следствием усиления экономического кризиса, который начался с новых жестких санкций США в отношении Кубы, введенных в 2019 году, усугубился пандемией, уничтожившей туризм, а затем ситуацией вокруг Украины.

Стремительный рост цен на продовольствие, топливо и транспортные услуги выявил жесткую зависимость острова от импорта и такие уязвимые места, как разрушающаяся инфраструктура. Экономика страны сократилась на 10,9% в 2020 году, восстановившись всего на 1,3% в 2021 году, сообщило агентство.

1 июня Вашингтон снял ограничения на полеты на Кубу, введенные при 45-м президенте США Дональде Трампе. Решение было принято по инициативе госсекретаря Энтони Блинкена. На Кубе это решение назвали движением в верном направлении, не смотря на явную ограниченность мер со американской стороны.