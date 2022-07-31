Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО выступили для участников спецоперации

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили перед военнослужащими, выполнявшими боевые задачи по освобождению Луганской Народной Республики (ЛНР). Кадры с мероприятия 31 июля представило Минобороны России.

Несмотря на 30-градусную жару, артисты ансамбля провели двухчасовой концерт для военнослужащих. Музыкальные номера были подготовлены специально для солдат. В программу концерта вошли сольные и исполненные квартетом композиции. Особый интерес военнослужащих возник к номеру инструменталиста с балалайкой.

«У них раскрываются сердца, они вспоминают о доме, о своих любимых, о своих женах. И, наверное, в этом есть наша самая главная задача — поднять им настроение, поднять им боевой дух», — отметила артистка ансамбля Светлана.

В ходе концертного турне артисты ЦВО посетят около 10 воинских частей, военнослужащие которых восстанавливают боеспособность после освобождения ЛНР.

29 июля народные артисты России саксофонист Игорь Бутман и актер Николай Бурляев, а также блогеры и исполнительницы песен Милена Дейнега и Лилия Шумилова дали концерт в Крыму для военных летчиков — участников спецоперации по защите Донбасса. Также перед военнослужащими выступил заслуженный летчик России Юрий Ресницкий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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