Синоптики спрогнозировали до 26 градусов тепла в Москве и области 31 июля

Переменная облачность без осадков и до 26 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в субботу, 31 июля. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 24 до 26 градусов выше нуля, ночью — до +11 градусов и до +16 градусов в центре.

На территории Московской области ожидается от 22 до 27 градусов тепла в дневное время суток и от +8 до +13 градусов — в ночное.

Прогнозируется слабый ветер. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

30 июля специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о том, что жителей Центрального федерального округа (ЦФО) в выходные и первые дни августа ждет теплая и ясная погода. Синоптик спрогнозировала, что август в ЦФО начнется с очень теплой, а для кого-то даже жаркой погоды.

29 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие дни на смену жаре в Москву ненадолго придет скандинавское лето. В ночные часы будет около +10...+15 градусов, а днем ожидается не выше +23...+25 градусов.