Армия Гватемалы опровергла сообщения о покушении на президента страны

Армия Гватемалы опровергла сообщения о покушении на делегацию президента страны Алехандро Джамматтеи. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил пресс-секретарь национальных вооруженных сил Рубен Тельес.

Он уточнил, что на значительном расстоянии от Джамматтеи произошла перестрелка преступников с военными, которые охраняли периметр мероприятия с участием гватемальского лидера. Произошедшее нельзя охарактеризовать как нападение на политика, подчеркнул Тельес.

«Нападение на делегацию не подтверждаем. Событие произошло на удаленном посту безопасности, менее чем в двух километрах от деревни Ла Лагуна, муниципалитет Жакальтенанго. В районе, где находился президент», — приводит слова официального представителя Вооруженных сил Гватемалы газета Milenio.

Тельес добавил, что военные всё-таки предотвратили «возможное» нападение на кортеж президента. По его словам, подразделения армии Гватемалы остановили автомобиль, который приближался к месту дислокации президентского кортежа. Заметив военнослужащих, неизвестные в автомобиле произвели серию выстрелов, на что солдаты открыли встречный огонь, сказал он.

Сообщения о нападении на делегацию президента с применением огнестрельного оружия распространились ранее, 29 июля, в местных СМИ. В частности, об этом рассказал портал Radio Sonora. В материале также сообщалось о нескольких пострадавших в результате инцидента.

Джамматтеи 14 января сообщал, что в день его вступления в должность на него готовилось покушение. По словам лидера Гватемалы, из тюрьмы был перехвачен ряд звонков, в которых якобы обсуждалось нападение на нового лидера страны.